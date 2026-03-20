ФИФА оштрафовала израильскую ассоциацию после жалоб Палестины

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) в связи с допущением дискриминации и оскорбительного поведения.

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) в связи с допущением дискриминации и оскорбительного поведения.

Об этом сообщается на портале ФИФА.

IFA обязали выплатить штраф в размере 150 тыс. швейцарских франков.

Обвинения в дискриминации были расследованы после того, как их выдвинули представители Палестинской футбольной ассоциации (PFA).

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА должна запретить сборным США и Израиля участвовать в любых турнирах под своей эгидой на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
