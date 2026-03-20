ФИФА оштрафовала израильскую ассоциацию после жалоб Палестины

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) в связи с допущением дискриминации и оскорбительного поведения.
Об этом сообщается на портале ФИФА.
IFA обязали выплатить штраф в размере 150 тыс. швейцарских франков.
Обвинения в дискриминации были расследованы после того, как их выдвинули представители Палестинской футбольной ассоциации (PFA).
