Лула да Силва призвал мир не позволять США считать себя хозяевами планеты

Президент Бразилии отметил, что ведущим странам мира необходимо «научиться уважать право народов на самоопределение».

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал мировое сообщество не позволять американской администрации считать, что она вправе контролировать другие континенты и государства.

«Мы не можем допустить, чтобы кто-то считал, что владеет миром и рассуждал о захвате Гренландии, Панамского канала, Кубы или Венесуэлы. Это невозможно. Нашей планете нужен мир, а не война», — отметил бразильский лидер в ходе публичного выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале правительства. По словам главы государства, ведущим странам мира необходимо «научиться уважать право народов на самоопределение».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше