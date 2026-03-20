Фигура Владимира Зеленского оказалась бессмысленной на фоне провала решения о предоставлении Евросоюзом многомиллиардного кредита Киеву. Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен», — сказал он, комментируя решение Европейского союза, принятое в четверг.
Согласно опубликованному накануне документу по итогам саммита ЕС, объединение признало отсутствие решения о выделении Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро.
Как отмечается, ключевой причиной стало несогласие Венгрии одобрить транш без возобновления поставок топлива в Будапешт по российскому нефтепроводу «Дружба».