Экс-главе ФБР выписали повестку после угроз Трампа, пишут СМИ

Ранее администрация Трампа уже пыталась привлечь Коми к ответственности за его показания перед конгрессом, но дело было прекращено из-за нарушений в процессе назначения прокурора.
«Бывший директор ФБР Джеймс Коми получил повестку в суд в рамках масштабного расследования, которое проводит назначенный Трампом федеральный прокурор во Флориде», — передает телеканал.
В общей сложности в рамках расследования было отправлено более 130 повесток, сообщил один из источников NBC.
Еще в августе генпрокурор Пэм Бонди поручила минюсту разобраться со слухами и о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Обычно дела десятилетней давности неподсудны, срок давности — 5 лет, отмечают СМИ. Со слов источников телеканала, сторонники Трампа называют это дело «грандиозным заговором».
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.