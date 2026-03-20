Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий доброволец заявил о желании получить российское гражданство

Немецкий доброволец Мартин Меерхофф, подписавший контракт с Минобороны России, заявил о желании получить гражданство Российской Федерации.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По словам гражданина ФРГ, в прошлом году он переехал в Россию и получил разрешение на временное проживание.

«Я очень хочу получить это (российское — RT.) гражданство, это во-первых. И во-вторых, участие в СВО для меня — это дело чести», — заявил Меерхофф журналистам.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете административного выдворения за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении службы в российских вооружённых силах или воинских формированиях.

Кроме того, подписан указ, позволяющий принимать в гражданство иностранцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС России в период СВО.