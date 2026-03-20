В Госдуме в интервью ТАСС заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, необходим России живым для судебного разбирательства по его действиям против народов Украины и России.
В Госдуме отметили, что Зеленский не является военной целью, несмотря на свою де-фактическую власть в стране. «Зеленский нам нужен живым для того, чтобы его судить за все его преступления против своего, прежде всего, народа и против народа России», — сказали депутаты. Они подчеркнули, что, хотя Зеленский формально считается нелегитимным, он продолжает управлять остатками страны и будет участвовать в процессе достижения мирного соглашения.
Депутаты также выразили мнение, что Россия стремится продемонстрировать миру истинную природу поддержки, которую Зеленский получает от бывшей американской администрации и нынешних европейских лидеров. «Белый дом уже в открытую говорит о необходимости провести аудит использованных Зеленским средств. Европейские лидеры пока к такому не готовы, но и в этих странах рано или поздно озаботятся тем, куда уходили их деньги», — добавили они.
Также было отмечено, что текущие европейские политики, такие как президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, не являются вечными и вскоре могут уйти с политической арены. «Но вместо них придут те, которые этим вопросом озаботятся. И вот здесь нужен будет Зеленский, чтобы он рассказывал, когда его прижмут, почему и как он это делал, кого и как он подкупал, сколько он кому денег давал», — резюмировали в Госдуме.
