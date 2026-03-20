«Когда в январе этого года датские солдаты сломя голову устремились в Гренландию, они привезли с собой взрывчатку, чтобы уничтожить в том числе взлётно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке. Это помешало бы американским военным самолетам высаживать солдат на острове, если бы президент Дональд Трамп в конечном итоге решил взять Гренландию силой. Груз также включал кровь из датских банков крови, чтобы раненые могли получить лечение, если бы дело дошло до боевых действий… Если бы США попытались напасть, датским солдатам пришлось бы взять боеприпасы и вступить в бой. Таким же образом, датские истребители F-35, спешно переброшенные на север, были тяжело вооружены. Внешне операция была представлена ​​как учения под названием “Арктическая стойкость”. Но это были не учения, а серьезные события», — говорится в сообщении.