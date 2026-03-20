QatarEnergy потеряет около 20 млрд долларов в год из-за атак Ирана

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна не будет участвовать в разблокировании Ормузского пролива во время текущей военной операции. По его словам, вопрос сопровождения судов можно проработать лишь после окончания конфликта. В связи с планами лидера США Дональда Трампа оставить пролив, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прогнозирует рост стоимости нефти до 200 долларов за баррель.