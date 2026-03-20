QatarEnergy потеряет около 20 млрд долларов в год из-за атак Ирана

Удары Ирана по энергетической инфраструктуре Катара привели к потере части мощностей по производству сжижённого природного газа, что затронуло около 17% экспортного потенциала страны. В денежном эквиваленте недополученная выручка может достигать 20 млрд долларов в год. Об этом Reuters сообщил глава QatarEnergy и министр по энергетике Саад аль-Кааби.

Источник: Life.ru

По оценке аль-Кааби, восстановительные работы окажутся длительными: в течение трёх-пяти лет страна будет недопроизводить около 12,8 млн тонн СПГ ежегодно.

Нарушение работы производственных линий вынуждает QatarEnergy пересматривать исполнение контрактов. Компания готовится объявить форс-мажор по ряду долгосрочных соглашений на поставки газа в Европу и Азию, включая Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай. Сроки ограничений могут достигать пяти лет.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна не будет участвовать в разблокировании Ормузского пролива во время текущей военной операции. По его словам, вопрос сопровождения судов можно проработать лишь после окончания конфликта. В связи с планами лидера США Дональда Трампа оставить пролив, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прогнозирует рост стоимости нефти до 200 долларов за баррель.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше