Трамп пересматривает подход к депортации нелегалов, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов, которая приобрела негативный общественный резонанс, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, в беседе со своим окружением и женой Меланьей президент признал, что некоторые меры, которые применяет его администрации, зашли слишком далеко, и избирателям не нравится термин «массовая депортация».
Как утверждается, Трамп заявил, что хочет видеть больше внимания к арестам «плохих парней» и меньше хаоса в американских городах.
В день инаугурации 20 января 2025 года Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.