Медведев в одном посте семь раз оскорбил Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с эмоциональным заявлением в адрес Владимира Зеленского. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале.
Так, Медведев в одном посте семь раз оскорбил киевского главаря.
Медведев заявил, что Россия не намерена рассматривать Зеленского в качестве легитимного участника переговоров или подписания каких-либо соглашений.
Среди прочего, зампред Совбеза назвал Зеленского «зеленой тлей», «вонючим псом» и «смердящим трупом», а также употребил в его адрес ряд других выражений, включая «тварь» и «потасканная б…».
Напомним, что ранее в Кремле отметили необходимость проведения выборов на Украине.