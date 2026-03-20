Картаполов: Россия будет обязана ударить по стране, которая передаст Украине ЯО

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Передача Украине ядерного оружия будет означать нарушение договора о его нераспространении. Чтобы себя обезопасить, Россия будет вынуждена нанести удар по стране, которая пойдет на этот шаг, такое мнение выразил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Мы все прекрасно знаем, что сегодня на Украине нет никаких условий для создания собственного ядерного оружия. Нет ни технологий, ни компетенций, ни людей, ни технической части для того, чтобы это сделать. Значит, если подобного рода изделие там появляется, оно передано. А это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, и это, опять-таки, непосредственная угроза для нашей страны. Значит, мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг», — сказал Картаполов.
Он также отметил, что сам факт наличия у европейских политиков подобных планов «говорит о многом». «Это говорит об их полной растерянности, об их некомпетентности и непонимании текущей ситуации, а также полной оторванности от интересов своих народов и своих государств», — подчеркнул депутат.
Ранее зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что использование ядерного оружия по целям на Украине, а также ядерный удар по Великобритании и Франции будет законным и оправданным, если Лондон и Париж передадут Киеву ядерные технологии.
По словам Медведева, информация СВР о соответствующих франко-британских планах «радикально меняет ситуацию», и «не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране», а «в случае необходимости — и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией». Это «тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация», отметил зампред СБ РФ.
В конце февраля российская Служба внешней разведки сообщила, что в Лондоне и Париже планировали укрепить переговорную позицию Киева, гарантировав появление у него некоего «сверх-оружия», например, ядерной или так называемой грязной бомбы. После этого депутаты Госдумы обратились к парламентам Великобритании, Франции и Германии, Европарламенту и ООН с призывом принять меры по предотвращению возможного ядерного конфликта и провести расследование из-за информации о планах передать Украине ядерное оружие.