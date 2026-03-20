Картаполов: Россия будет обязана ударить по стране, которая передаст Украине ЯО

«Мы все прекрасно знаем, что сегодня на Украине нет никаких условий для создания собственного ядерного оружия. Нет ни технологий, ни компетенций, ни людей, ни технической части для того, чтобы это сделать. Значит, если подобного рода изделие там появляется, оно передано. А это нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, и это, опять-таки, непосредственная угроза для нашей страны. Значит, мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг», — сказал Картаполов.