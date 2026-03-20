Макрон заявил о готовности Франции сопровождать суда в Ормузском проливе

Франция совместно с партнерами готова взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в Ормузском проливе после стабилизации обстановки, заявил президент республики Эммануэль Макрон.
По итогам заседания Евросовета он отметил, что Париж вновь подтвердил готовность участвовать в такой миссии при условии, что ситуация в регионе станет более спокойной.
Макрон подчеркнул, что речь идет о миссии, не предполагающей применения силы, которая должна осуществляться при проведении консультаций и координации с Ираном.
Ранее собщалось, что Соединенные Штаты ускоряют отправку военных на Ближний Восток в связи с операцией против Ирана.