Колумбийский президент Густаво Петро утвердил закон о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наёмничеством.
Об этом в X заявил депутат Алехандро Торо.
«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон, запрещающий использование колумбийских наёмников», — сообщил парламентарий.
Ранее офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал, что группа воевавших за ВСУ колумбийских наёмников попалась в ловушку и была уничтожена в зоне СВО.
Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что командование украинских оккупационных войск перебросило колумбийских наёмников в район Константиновки.