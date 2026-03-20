Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумбия запретила наёмничество на фоне вербовки в ВСУ

Колумбийский президент Густаво Петро утвердил закон о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наёмничеством.

Об этом в X заявил депутат Алехандро Торо.

«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон, запрещающий использование колумбийских наёмников», — сообщил парламентарий.

Ранее офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня рассказал, что группа воевавших за ВСУ колумбийских наёмников попалась в ловушку и была уничтожена в зоне СВО.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что командование украинских оккупационных войск перебросило колумбийских наёмников в район Константиновки.