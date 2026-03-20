В Колумбии запретили наемничество из-за вербовки в ВСУ

В августе 2024 года правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников, чтобы остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах, в том числе на Украине и в Судане. В декабре 2025 года документ был одобрен парламентом.