В Колумбии запретили наемничество из-за вербовки в ВСУ

«Мы очень рады, потому что президент республики подписал закон о ратификацию конвенции о запрете подготовки, финансирования и вербовки наемников в Колумбии», — сказал он в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По словам Торо, выступившего одним из инициаторов принятия этого закона, ратификация конвенции «предотвратит дальнейший экспорт смерти» из Колумбии. «Закон не допустит, чтобы мы были источником боли и страданий в таких странах, как Конго, Украина, Йемен, Мексика, а также предотвратит ситуации, подобных убийству президента Гаити», — сказал он.
В августе 2024 года правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников, чтобы остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах, в том числе на Украине и в Судане. В декабре 2025 года документ был одобрен парламентом.