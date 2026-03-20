Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колумбии запретили наемничество из-за вербовки в ВСУ

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро подписал закон о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников. Об этом сообщил депутат Алехандро Торо.

Источник: AP 2024

«Мы очень рады, потому что президент республики подписал закон о ратификацию конвенции о запрете подготовки, финансирования и вербовки наемников в Колумбии», — сказал он в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Торо, выступившего одним из инициаторов принятия этого закона, ратификация конвенции «предотвратит дальнейший экспорт смерти» из Колумбии. «Закон не допустит, чтобы мы были источником боли и страданий в таких странах, как Конго, Украина, Йемен, Мексика, а также предотвратит ситуации, подобных убийству президента Гаити», — сказал он.

В августе 2024 года правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников, чтобы остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах, в том числе на Украине и в Судане. В декабре 2025 года документ был одобрен парламентом.

