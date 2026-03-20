Россиянам объяснили, как мошенники могут оформить кредит на другого человека

Оформление кредита на чужое имя — это, как правило, не результат утечки одного документа в открытый доступ, а комбинация нескольких данных о личности человека. Об этом рассказал в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
«Мошенники действуют по принципу “собрать пазл”: чем больше у них информации, тем выше вероятность успешной схемы. Разумеется, ключевым элементом остаются паспортные данные — серия, номер, ФИО, дата рождения и адрес регистрации. В ряде онлайн-сервисов, особенно в сегменте микрофинансовых организаций, этого уже может быть достаточно для подачи заявки. Дополнительно используются и другие данные: СНИЛС, ИНН, сведения о банковских картах, детали кредитной истории», — добавил сенатор.
По его словам, эти сведения мошенники часто добывают через отправку ссылок на фишинговые сайты, из утекших баз данных или взлом аккаунтов.
«Отдельная категория риска — доступ к личным кабинетам в банковских приложениях и на портале “Госуслуги”. В этом случае мошенники фактически действуют “изнутри системы”: подают заявку, подтверждают её и отслеживают процесс. Кроме того, если у злоумышленников есть фото паспорта и изображение человека, они могут попытаться обойти проверку личности. В перспективе дополнительным риском становится и биометрия — голос и лицо, особенно с учётом развития технологий дипфейков. Именно поэтому ни в коем случае нельзя передавать документы и персональные данные третьим лицам», — подчеркнул собеседник RT.
Вместе с этим, как объяснил парламентарий, важно контролировать сохранность номера телефона, использовать двухфакторную аутентификацию на ключевых платформах, а также регулярно проверять активные сессии в приложениях банков и государственных сервисов.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал в беседе с RT, могут ли мошенники снять самозапрет на оформление кредитов.