Рядовой Бобров ликвидировал штурмовую группу ВСУ в одиночку

А ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что городские бои в Константиновке происходят сразу на нескольких участках: в юго-западной части, в южной и восточной части. По его словам, подразделения РФ улучшили тактическое положение у Белецкого и продолжают движение в сторону Доброполья.