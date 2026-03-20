Командир взвода РЭБ сбил 12 дронов ВСУ за выезд, защищая гражданскую машину

БЕЛГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Гега» установил личный рекорд, уничтожив 12 FPV-дронов ВСУ за один выезд и защитив гражданский автомобиль.
«На моем счету личный рекорд −12 FPV-дронов. Это был мой личный рекорд. Были поражены как стрелковым оружием, так и штатными средствами радиоэлектронной борьбы. Непосредственно эти дроны летели в гражданскую машину с гражданскими знаками. Была “буханка” серая», — сказал «Гега» РИА Новости.
Командир взвода рассказал, что пошел на СВО добровольцем и начинал с рядового солдатского состава, но за время службы прошел путь до командира взвода. «Гега» выполнял задачи и по прикрытию штурмовых групп, и по установке РЭБ-оборудования для защиты гражданских.
«Для прикрытия населенных пунктов Белгородчины мы используем высокие точки сотовой связи. Также мой личный рекорд то, что я залезал на вышку 80-метровую. Устанавливали аппаратуру, крепили ее. Потом, естественно, выставляли Wi-Fi-мосты для управления удаленно этой аппаратурой», — сообщил военнослужащий.