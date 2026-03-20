Макрон сообщил о согласии Украины принять миссию ЕС для ремонта «Дружбы»

Ранее Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. В ответ Венгрия приостановила поставки дизеля Украине, заблокировала предоставление Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки российской нефти.