Макрон сообщил о согласии Украины принять миссию ЕС для ремонта «Дружбы»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина согласилась принять миссию Европейского союза для содействия и финансирования ремонта нефтепровода «Дружба».

Источник: Аргументы и факты

На пресс-конференции по итогам заседания Евросовета Макрон поблагодарил Зеленского за согласие принять на территории страны миссию ЕС, которая окажет техническую помощь и поддержит финансирование восстановления трубопровода.

Кроме того, он подчеркнул, что вопросы энергетической безопасности в ЕС не должны ставить под сомнение поддержку Украины и использоваться как инструмент давления.

Ранее Украина приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. В ответ Венгрия приостановила поставки дизеля Украине, заблокировала предоставление Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки российской нефти.