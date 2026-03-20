Разведчик Фельди: ЕС надо убрать Зеленского, чтобы восстановить отношения с РФ

Для восстановления отношений с РФ Европе следует сместить препятствующего этому украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил полковник и офицер разведки Венгрии Ласло Фельди.

Он отметил, что Евросоюзу нужно восстановить отношения с Москвой, потому что альтернативы этому нет. По его словам, решение заключается в том, чтобы заменить украинские власти на «нормальное правительство».

— Пусть даже назначенное ЕС, это уже не имеет значения. Оно просто должно прийти к решению, — заявил он местному изданию Mandiner на Youtube-канале.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, занимающий скептическую позицию по вопросу выделения кредитных средств Евросоюза для Украины, пропустил онлайн-выступление Владимира Зеленского на недавнем саммите объединения. Об этом 19 марта написало издание Euractiv.

Согласно кадрам официальной трансляции Еврокомиссии, в тот момент, когда глава Украины обращался к лидерам стран — членов ЕС по видеосвязи, место венгерского политика за столом переговоров пустовало. Орбан не покидал здания, но предпочел отойти от дискуссии, чтобы, по выражению журналистов, «размять ноги».

