«У нас проблемы»: в США раскрыли, что случится при конфликте с Россией

«Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне. У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы», — приводятся в материале слова заместителя министра армии США Майкла Обадала.