Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У нас проблемы»: в США раскрыли, что случится при конфликте с Россией

TNI: операция в Иране выявила уязвимости ВС США в конфликте с Россией и Китаем.

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Начатая в конце февраля Соединенными Штатами операция против Ирана обнажила неудовлетворительный уровень боеспособности Вашингтона и подчеркнула уязвимость ВС США в потенциальном конфликте с Россией и Китаем, пишет американский журнал The National Interest.

«Операция “Эпическая ярость” выявила недостатки в боевой готовности армии США, в частности, недостаточную вместимость боеприпасов. Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, включая самолеты раннего предупреждения и экспедиционный корпус морской пехоты. Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией», — отмечается в публикации.

По словам автора материала, проблемы уже пришлось признать и в самом американском военном руководстве.

«Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне. У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы», — приводятся в материале слова заместителя министра армии США Майкла Обадала.

Также указывается, что американские затраты на военные действия против Ирана стремительно приближаются к 20 миллиардам долларов. Вооруженные силы США израсходовали тысячи боеприпасов, а самолеты ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты совершили почти 7000 боевых вылетов каждый.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше