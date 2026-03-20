«У нас проблемы»: в США раскрыли, что случится при конфликте с Россией

«Операция “Эпическая ярость” выявила недостатки в боевой готовности армии США, в частности, недостаточную вместимость боеприпасов. Закрытие Ираном Ормузского пролива потребовало развертывания дополнительных ресурсов в регионе, включая самолеты раннего предупреждения и экспедиционный корпус морской пехоты. Вот как выглядят продолжительные операции. И вот к чему должна стремиться армия в конфликте с Китаем или Россией», — отмечается в публикации.
По словам автора материала, проблемы уже пришлось признать и в самом американском военном руководстве.
«Сказать, что мы удовлетворены нашими показателями боеготовности, было бы, я думаю, неискренне. У нас реальные проблемы с нашими основными системами вооружения, как авиационными, так и наземными, и мы должны решать эти проблемы», — приводятся в материале слова заместителя министра армии США Майкла Обадала.
Также указывается, что американские затраты на военные действия против Ирана стремительно приближаются к 20 миллиардам долларов. Вооруженные силы США израсходовали тысячи боеприпасов, а самолеты ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты совершили почти 7000 боевых вылетов каждый.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.