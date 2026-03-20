Финансист Финогеноа: людям до 1967 года рождения могут сразу отдать часть пенсии

Некоторые граждане имеют право на единовременное получение пенсионных накоплений.
Об этом «Прайму» заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
По её словам, это касается граждан моложе 1967 года рождения, за которых работодатели делали отчисления в накопительную часть (6% от взносов) до 2014 года. Также накопления формировались у мужчин 1953—1966 и женщин 1957—1966 годов рождения: с 2002 по 2004 год за них платили 2% на накопительную часть.
При этом форма выплаты связана с размером накоплений. Единовременную сумму можно получить тем гражданам, чьи накопления не превышают 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
