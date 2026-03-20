Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист Финогеноа: людям до 1967 года рождения могут сразу отдать часть пенсии

Некоторые граждане имеют право на единовременное получение пенсионных накоплений.

Некоторые граждане имеют право на единовременное получение пенсионных накоплений.

Об этом «Прайму» заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По её словам, это касается граждан моложе 1967 года рождения, за которых работодатели делали отчисления в накопительную часть (6% от взносов) до 2014 года. Также накопления формировались у мужчин 1953—1966 и женщин 1957—1966 годов рождения: с 2002 по 2004 год за них платили 2% на накопительную часть.

При этом форма выплаты связана с размером накоплений. Единовременную сумму можно получить тем гражданам, чьи накопления не превышают 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил RT, что с 1 апреля 2026 года в России проводится плановое повышение социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности.

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России, объяснил в беседе с RT, как увеличивается страховая пенсия при наличии иждивенцев.