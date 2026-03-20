Пентагон вскрыл ложные данные о боеготовности БМП Bradley в Европе

РИА Новости: Пентагон признал неисправность 117 БМП Bradley в Европе.

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Подразделение армии США, завершившее ротацию в Европе, отчиталось в 2023 году о полной исправности 117 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, хотя фактически ни одна из них не была боеспособна, выяснило РИА Новости, изучив отчет Пентагона.

Согласно аудиту, военные в 2023 году доложили о готовности 82% парка перед сдачей техники на хранение в Германии. Однако последующая проверка показала, что неисправны были все 117 машин. Чтобы скрыть провал и оснастить новые прибывающие части, Пентагону пришлось экстренно изымать 97 БМП из стратегического резерва.

Для восстановления 107 из 117 машин армия наняла подрядчика KBR, выделив 10,1 миллиона долларов. Однако у компании не оказалось механиков с опытом работы на Bradley и персонала, умеющего пользоваться армейской системой учета.

Из-за критических задержек в марте 2024 года армия изъяла из контракта 50 машин, а к маю полностью отстранила KBR от работ, передав технику на свои ремонтные базы. По состоянию на июль 2025 года в рабочее состояние привели лишь 51 машину.

В ведомстве признали, что одной из причин коллапса стала военная поддержка Украины. Ремонтные ресурсы и персонал в Европе были переброшены на обслуживание техники для нужд ВСУ, что парализовало восстановление собственного парка Bradley.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
