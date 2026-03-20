В США рассказали, что может случиться при конфликте с Россией

Военная операция США против Ирана, начатая в конце февраля, выявила проблемы с боеготовностью американской армии. Об этом пишет журнал The National Interest.

По данным издания, кампания под названием «Эпическая ярость» показала недостаточную обеспеченность войск боеприпасами и ограниченные возможности для ведения длительных боевых действий. Ситуация осложнилась после закрытия Ираном Ормузского пролива, что потребовало переброски дополнительных сил, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и подразделения морской пехоты.

Автор материала указывает, что выявленные проблемы актуальны в контексте возможного конфликта США с Россией или Китаем, где потребуется длительное развертывание сил и ресурсов.

В публикации также приводится позиция руководства армии США. Заместитель министра армии Майкл Обадал признал наличие трудностей с ключевыми системами вооружения, включая авиацию и наземную технику, и необходимость их устранения.

По оценке издания, расходы США на военную кампанию против Ирана приближаются к 20 миллиардам долларов. За время операции были израсходованы тысячи боеприпасов, а авиация ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты выполнила около 7 тысяч боевых вылетов.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. Вашингтон заявляет о намерении уничтожить военный потенциал страны и призывает к смене власти.

Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше