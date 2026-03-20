Российские военные запутали ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские солдаты использовали трофейные радиостанции в ходе освобождения Красноармейска в ДНР, чтобы запутать ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» вводили солдат ВСУ в заблуждение, используя трофейные радиостанции.
«Противник не понимал, откуда мы взялись, вообще у него не было понимания, где люди у них пропадают, были на связи, а теперь нет», — приводит Минобороны слова командира роты Александра Работалова.
Красноармейск был освобожден российской армией 1 декабря 2025 года.
Узнать больше по теме
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса.