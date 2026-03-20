Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные запутали ВСУ в Красноармейске

ВС России при помощи трофейных радистанций запутали ВСУ в Красноармейске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские солдаты использовали трофейные радиостанции в ходе освобождения Красноармейска в ДНР, чтобы запутать ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, военнослужащие группировки войск «Центр» вводили солдат ВСУ в заблуждение, используя трофейные радиостанции.

«Противник не понимал, откуда мы взялись, вообще у него не было понимания, где люди у них пропадают, были на связи, а теперь нет», — приводит Минобороны слова командира роты Александра Работалова.

Красноармейск был освобожден российской армией 1 декабря 2025 года.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше