Премьер Бельгии признался, что его семья посылала деньги в СССР

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его брат в советское время переправлял деньги на территорию нынешней Украины, чтобы финансировать диссидентов.
«Я мог бы рассказать вам истории о моей семье на Украине, которые очень яркие. Мой брат даже переправлял деньги на Украину в советское время, чтобы финансировать диссидентов, а после войны мой отец был первым, кто пересек границу с Украиной, чтобы создать гуманитарную организацию. Все мое детство я помню украинцев у нас дома, где украинские семьи приходили работать и зарабатывать. Поэтому идея, что я не являюсь искренне проукраинским, довольно оскорбительна, даже на эмоциональном уровне», — сказал он.
Де Вевер таким образом ответил на критику в свой адрес после заявлений о необходимости для ЕС возобновить диалог с Россией по Украине и нормализовать отношения после конфликта.
В декабре отвергший на саммите ЕС идею о конфискации активов России премьер-министр Бельгии завершил пресс-конференцию шуткой о том, что ему надо ехать на дачу в Санкт-Петербург.