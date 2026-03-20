Коршунов: агрессия США и Израиля против Ирана — свидетельство кризиса американской модели лидерства

«Ситуация на Ближнем Востоке очень сложная и напряжённая. Ее стоит считать актом агрессии со стороны Израиля и Соединённых Штатов Америки против Ирана. Напряжение растет, и конфликт может пойти по пути эскалации», — заявил в беседе с корреспондентом ИА «Время Н» начальник управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Дмитрий Коршунов. «Проблема, как мне представляется, состоит в том, что причин этой операции не понимает практически никто, и в этом — главная сложность. С одной стороны, конечно, и Израиль, и Соединённые Штаты давно высказывали недовольство Ираном, и здесь есть долгосрочные, стратегические причины напряжённости в отношениях между этими государствами, но именно формат и время проведения операции, ее цели, мягко говоря, неочевидны», — считает эксперт.
«Это свидетельство кризиса в американском политическом истеблишменте, а также кризиса американской модели лидерства в XXI веке», — отметил Дмитрий Коршунов.
Сравнивая военные конфликты в Ираке начала XXI века и текущий конфликт на Ближнем Востоке, он обратил внимание на то, что в первом случае США удалось заручиться поддержкой союзников, а сегодня видно явное нежелание европейцев присоединиться к Штатам и даже раздражение по поводу того, что с ними операция не была согласована.
По словам собеседника агентства, сейчас обсуждаются разные сценарии развития конфликта: от дальнейшей эскалации до скорейшего завершения.
«Мне кажется, что США будут искать повод для выхода из данной ситуация, потому что для них продолжительная война на Ближнем Востоке будет создавать очередные проблемы. Более того, сам президент Трамп всегда утверждал, что он не сторонник подобного рода конфликтов, и в общем-то сейчас не в его интересах затягивание конфликта», — резюмировал Дмитрий Коршунов.