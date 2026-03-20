Коршунов: агрессия США и Израиля против Ирана — свидетельство кризиса американской модели лидерства

«Ситуация на Ближнем Востоке очень сложная и напряжённая. Ее стоит считать актом агрессии со стороны Израиля и Соединённых Штатов Америки против Ирана. Напряжение растет, и конфликт может пойти по пути эскалации», — заявил в беседе с корреспондентом ИА «Время Н» начальник управления по научно-исследовательской деятельности, заведующий кафедрой международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Дмитрий Коршунов. «Проблема, как мне представляется, состоит в том, что причин этой операции не понимает практически никто, и в этом — главная сложность. С одной стороны, конечно, и Израиль, и Соединённые Штаты давно высказывали недовольство Ираном, и здесь есть долгосрочные, стратегические причины напряжённости в отношениях между этими государствами, но именно формат и время проведения операции, ее цели, мягко говоря, неочевидны», — считает эксперт.