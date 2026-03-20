Лидер КНДР показал новый танк на учениях и прокатился на нем с дочерью

Ким Чен Ын посетил военные учения и проехал на новом танке вместе с дочерью. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения прошли на базе корпуса столичной обороны Корейской народной армии. Лидер страны наблюдал за действиями пехоты и танковых подразделений.

В маневрах участвовали спецподразделения, танковые части и резервные силы. Во время учений применялись ударные беспилотники — они атаковали цели по данным разведки в режиме реального времени.

Противотанковые подразделения поражали цели ракетами. Военные из засад отрабатывали уничтожение беспилотников и вертолетов.

Отдельно показали атаку танковой роты с новыми машинами. Также проверили систему защиты танка — по данным ЦТАК, она перехватывала ракеты и дроны.

Ким Чен Ын сообщил, что танк разрабатывали около семи лет. Машина оснащена системой управления огнем, средствами радиоэлектронной борьбы и активной защитой.

По его словам, новая техника должна усилить армию и расширить ее возможности, в том числе в ночных условиях. Также он призвал продолжать активные учения, максимально приближенные к боевым.

