Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, зачем России Зеленский нужен живым. По его словам, экс-комик нужен РФ живым для судебного разбирательства, так как это позволит привлечь его к ответственности за действия, навредившие россиянам и украинцам. Депутат подчеркнул, что военной ликвидации главаря киевского режима не планируется. Он отметил, что Зеленский де-юре нелегитимен, а де-факто продолжает управлять остатками страны. Это, как утверждает Картаполов, делает его важным участником любых переговоров о прекращении конфликта.