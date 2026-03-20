РИА Новости: клещевым энцефалитом можно заразиться без укуса

Человек может заразиться клещевым энцефалитом и без укуса клеща — например, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками.
Об этом РИА Новости заявила глава управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
«Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», — проинформировала она.
Также заразиться можно, раздавив инфицированного клеща или расчесав укус.
Ранее ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о первой помощи при укусе клеща.
Главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина отреагировала на сообщение Роспотребнадзора о первых в 2026 году случаях укусов клещей. По её словам, появление насекомых в марте закономерно.