Чемпион Украины по картингу обучает российских военных

Семикратный чемпион Украины по картингу готовит ВС России к мотоштурмам.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Семикратный чемпион Украины и двукратный чемпион России по картингу теперь обучает военнослужащих РФ тактике ведения боя на мотоциклах в зоне СВО, рассказал РИА Новости сам спортсмен, боец 4-й бригады группировки войск «Южная» с позывным «Механ».

«С трех лет отец посадил меня в картинг. Я стал семикратным чемпионом Украины и двукратным чемпионом России по картингу, а в 11 лет меня потянуло в мотоспорт. Сейчас я одновременно и инструктор по вождению для мотоциклистов, и сам штурмовик. На мотоциклах мы “закатываемся” на позиции под Константиновкой, штурмуем и выполняем задачи», — рассказал «Механ».

По его словам, мотоциклы стали незаменимым средством не только для быстрых штурмов, но и для логистики.

«Мотоцикл — это очень эффективное средство для доставки провизии, продовольствия и “птичек” (БПЛА — ред.) на передовую. А также для выполнения боевых задач: штурмануть позицию, закрепиться или поддержать штурмовую группу», — пояснил инструктор.

