Премьер страны ЕС рассказал о семье и финансовой помощи диссидентам на Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его семья в советское время помогала диссидентам на территории нынешней Украины. Об этом он сообщил, отвечая на критику своих высказываний по поводу диалога с Россией.
По словам главы бельгийского правительства, его брат переправлял деньги на Украину для поддержки диссидентского движения. Он также отметил, что после войны его отец одним из первых пересек границу с Украиной, чтобы создать гуманитарную организацию.
Де Вевер добавил, что в его детстве украинские семьи регулярно бывали у них дома, приезжая на заработки. В связи с этим он отверг обвинения в недостаточной поддержке Украины.
Заявление прозвучало на фоне критики в адрес бельгийского премьера после его позиции о необходимости для Евросоюза возобновить диалог с Россией по украинскому направлению и нормализовать отношения после конфликта.
Ранее, в декабре, на саммите ЕС де Вевер выступил против конфискации российских активов. После пресс-конференции он в шутку заявил, что ему нужно ехать на дачу в Санкт-Петербург.
Читайте также: Абаканский душитель: 5 лет женщины садились в машину Дмитрия Лебедя и исчезали.