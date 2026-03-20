Радий Хабиров встречает свой новый год

Сегодня, 20 марта, Главе Башкортостана Радию Хабирову исполнилось 62 года. Свой личный праздник руководитель республики, впрочем, как обычно, проводит в рабочем режиме. Специальный корреспондент ИА «Башинформ» Азат Гиззатуллин — о том, как и где Радий Хабиров предпочитает встречать свой день рождения.

Источник: Башинформ

20 марта 2024 года. Свой 60-летний юбилей Радий Хабиров встречает в военно-патриотическом парке «Патриот»… Начинает утро с зарядки вместе с ребятами, которые собрались на республиканскую профильную смену «Мужской разговор». Потом уже Глава региона рассказывает, что праздновать свой день рождения в парке «Патриот»  — это его сознательное решение. Поделиться с будущими защитниками Родины своим жизненным опытом и личными представлениями о том, каким должен быть мужчина — это лучшее, что можно сделать в день рождения, отметил тогда Глава Башкортостана. Мужской разговор в день рождения повторяется и на следующий год.

«Побегали вместе с ребятами, они показали свои умения. Для нас главное, чтобы у них в голове и в сердце что-то осталось. Я подумал: лучшее, что я могу сделать в свой день рождения, — поделиться жизненным опытом, своими представлениями о том, каким должен быть мужчина. И я получаю от этого удовольствие. В день рождения, когда меня все поздравляют, я делюсь своей радостью и тёплыми эмоциями с ребятами, которые скоро будут “рулить” и защищать нашу страну», — пояснил Радий Фаритович, когда я поинтересовался у него, зачем он свой день рождения проводит именно в парке «Патриот» вместе с пацанами.

За почти восемь лет работы в пуле Главы Башкортостана мы видели многое, проехали и пролетели тысячи и тысячи километров. Но за все это время я ни разу не видел Радия Хабирова равнодушным. Порой даже несмотря на физическую и моральную усталость, Глава всегда внимателен ко всему и ко всем, для него нет мелочей нигде и ни в чем.

Иногда задумываюсь: зачем руководителю такого большого региона вникать во все мелочи, спрашивать, какие светильники или тренажеры установят во дворах или в парках, какие тарелки должны быть в школьных столовых, как кормят ребят во время военных сборов и многое другое. Но, как говорит сам Радий Хабиров: «Мелочей в любом деле не бывает, если что-то упустить, оно может потянуть за собой больше проблем. Я всегда за результат. Пусть он маленький, но он должен быть ощутимым, видимым, чтобы человек мог понять его полезность, оценить то, как мы работаем».

А еще всегда удивляет необыкновенная работоспособность Главы республики. Она даже нас иногда валит с ног, особенно когда мероприятия следуют беспрерывной чередой. Обычно в районах и городах Радий Фаритович после рабочей поездки всегда нам желает, чтобы мы без происшествий добрались домой, а сам говорит: «Я еще заеду в Уфе на работу, надо провести небольшое рабочее совещание и позаниматься документами». И мы с ребятами всегда задаемся вопросом: откуда столько сил и энергии у него, ведь завтра с утра очередное мероприятие или приезд высокого гостя?

Я как-то спросил: Радий Фаритович, а как вы восстанавливаете силы? Ответ состоял из двух фраз: «Занятия спортом и хороший сон». А еще мы знаем, что Глава региона любит читать, особенно в последнее время историческую литературу.

«Читаю сейчас книгу “Собор”. Это история про архитектора Монферрана, который построил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Он оказал огромное влияние на архитектуру Санкт-Петербурга. Вот эта тема мне сейчас интересна», — рассказал нам Глава, когда на выходе из библиотеки в селе Верхние Татышлы спросил у него, какая книга лежит у него на прикроватной тумбочке.

У него прекрасное чувство юмора, он знает много интересных историй, с присущей только ему манерой иногда поднимает нам настроение каким-нибудь смешным анекдотом.

И мы все знаем, как он любит свою супругу и детей, с каким трепетом и нежностью Радий Хабиров к ним относится и оберегает их. Для него семья — это надежный тыл, поэтому Глава республики считает себя счастливым человеком.

Агентство «Башинформ» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Радию Фаритовичу крепкого здоровья, счастья, благополучия, и побед во всех его добрых делах во благо родного Башкортостана.