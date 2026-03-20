В Турции высказались о сроках нового раунда переговоров по Украине

В администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Анкара пока не обладает данными о том, когда может состояться очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей администрации, Турция продолжает поддерживать диалог со всеми вовлеченными сторонами и держит руку на пульсе происходящих событий.