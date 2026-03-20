В Турции высказались о сроках нового раунда переговоров по Украине

В администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Анкара пока не обладает данными о том, когда может состояться очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.

В администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Анкара пока не обладает данными о том, когда может состояться очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей администрации, Турция продолжает поддерживать диалог со всеми вовлеченными сторонами и держит руку на пульсе происходящих событий.

Это заявление прозвучало вслед за недавним выступлением главы МИД Турции Хакана Фидана. Напомним, 17 марта по итогам телефонных переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Фидан заявил о готовности Анкары в самые сжатые сроки организовать встречу делегаций. Однако, как выяснилось, конкретики по датам пока нет.

В администрации президента Турции подчеркнули, что, несмотря на отсутствие точной информации о сроках, Анкара по-прежнему открыта для оказания посреднических услуг. Турецкая сторона готова в любой момент предоставить свою площадку для возобновления диалога, если в этом возникнет необходимость.

Стоит отметить, что с начала года делегации России и Украины при участии американских представителей провели уже три раунда консультаций. Последняя встреча проходила в Женеве 17−18 февраля. Вопрос о месте и времени следующего раунда пока остается открытым.

Ранее Зеленский заявил о новых встречах по Украине в США.

