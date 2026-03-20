Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп поручил скорректировать политику депортации мигрантов

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов на фоне негативного общественного резонанса.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов на фоне негативного общественного резонанса, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в разговоре с представителями своего окружения и супругой Меланьей Трамп признал, что часть мер, применяемых его администрацией, оказалась чрезмерной, а сам термин «массовая депортация» вызывает негативную реакцию у избирателей.

Как отмечают источники, президент заявил о необходимости уделять больше внимания задержанию лиц, совершивших преступления, и снижению уровня беспорядка в городах.

Ранее Трамп заявил, что иммигранты для пребывания в стране должны доказать — они не собираются что-либо взрывать.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше