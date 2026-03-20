WSJ: Трамп поручил скорректировать политику депортации мигрантов

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам изменить подход к программе массовой депортации нелегальных мигрантов на фоне негативного общественного резонанса, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, в разговоре с представителями своего окружения и супругой Меланьей Трамп признал, что часть мер, применяемых его администрацией, оказалась чрезмерной, а сам термин «массовая депортация» вызывает негативную реакцию у избирателей.
Как отмечают источники, президент заявил о необходимости уделять больше внимания задержанию лиц, совершивших преступления, и снижению уровня беспорядка в городах.
Ранее Трамп заявил, что иммигранты для пребывания в стране должны доказать — они не собираются что-либо взрывать.