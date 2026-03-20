Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многократный чемпион Украины готовит бойцов ВС РФ к штурмам на мотоциклах

Семикратный чемпион Украины и двукратный чемпион России по картингу участвует в боевых действиях и обучает военнослужащих РФ тактике применения мотоциклов.

Семикратный чемпион Украины и двукратный чемпион России по картингу участвует в боевых действиях и обучает военнослужащих РФ тактике применения мотоциклов. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, сейчас он служит в составе 4-й бригады группировки войск «Южная» с позывным Механ. Военнослужащий совмещает участие в штурмовых действиях с работой инструктора по подготовке мотоциклистов.

Он уточнил, что опыт в мотоспорте получил еще в детстве. К занятиям картингом его привлек отец, позже он перешел в мотоспорт.

По данным бойца, мотоциклы используются для быстрого выхода на позиции в районе Константиновки, а также для выполнения штурмовых задач. Техника позволяет оперативно перемещаться и закрепляться на занятых участках.

Кроме того, мотоциклы применяются для снабжения. С их помощью доставляют продовольствие, провизию и беспилотные летательные аппараты на передовую.

Военнослужащий отметил, что такая техника используется как для логистики, так и при выполнении боевых задач, включая поддержку штурмовых подразделений.

