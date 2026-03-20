Слюсарь: БПЛА ВСУ уничтожены в одном из районов Ростовской области

Минувшей ночью 20 марта в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском районе. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор в соцсетях.
Напомним, ночью 19 марта силы ПВО отражали воздушную атаку на Таганрог. Во время ЧП люди не пострадали. Однако обломки одного из сбитых дронов повредили остекление окна в многоквартирном жилом доме.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.