Де Вевер рассказал, что его брат «финансировал диссидентов» на Украине в СССР

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Семья премьера Бельгии Барта де Вевера десятилетиями поддерживала связи с Украиной, его брат контрабандой провозил на Украину валюту, чтобы «финансировать диссидентов» во времена СССР, а его отец создал на Украине после Второй мировой войны первую «организацию помощи». Об этом премьер Бельгии заявил на брифинге для международных журналистов после саммита ЕС, доказывая, что не поддерживает Россию, а его заявление о желательной нормализации отношений с Россией было рассчитано лишь «на длительную перспективу».
«Я настроен очень проукраински. Я выходец из семьи, которая имела тесные связи с Украиной на протяжении десятилетий, я могу рассказать вам очень красочные истории о связях моей семьи с Украиной. Мой брат даже контрабандой провозил деньги на Украину в советские годы, чтобы финансировать диссидентов. После войны мой отец был первым, кто пересек границу с Украиной, чтобы создать там организацию по оказанию помощи. Все мое детство я помню украинцев в моем доме, украинские семьи приходили работать, чтобы заработать немного валюты (слова “валюта” Де Вевер произнес по-русски, согласно его официальной биографии, он русским языком не владеет — прим. ТАСС). Поэтому идея, что я не настроен проукраински, для меня оскорбительна даже на эмоциональном уровне», — заявил премьер.
На том же брифинге Де Вевер также призвал ЕС принять для поддержки Украины «любые меры, которые только возможны: финансовые, военные, логистические, гражданские».
В то же время бельгийский премьер повторил, что в долгосрочной перспективе, после завершения конфликта, он, «как историк», считает более правильным «нормализовать отношения с Россией», поскольку это «перспективнее, чем вести новую холодную войну». «Иначе у нас будет мало, что предложить [на переговорах] России», — сказал он, оговорившись, что считает такой подход «опасной гипотезой, которую ему, возможно, не нужно было произносить вслух».