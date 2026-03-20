Де Вевер рассказал, что его брат «финансировал диссидентов» на Украине в СССР

«Я настроен очень проукраински. Я выходец из семьи, которая имела тесные связи с Украиной на протяжении десятилетий, я могу рассказать вам очень красочные истории о связях моей семьи с Украиной. Мой брат даже контрабандой провозил деньги на Украину в советские годы, чтобы финансировать диссидентов. После войны мой отец был первым, кто пересек границу с Украиной, чтобы создать там организацию по оказанию помощи. Все мое детство я помню украинцев в моем доме, украинские семьи приходили работать, чтобы заработать немного валюты (слова “валюта” Де Вевер произнес по-русски, согласно его официальной биографии, он русским языком не владеет — прим. ТАСС). Поэтому идея, что я не настроен проукраински, для меня оскорбительна даже на эмоциональном уровне», — заявил премьер.