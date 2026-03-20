Иностранные ИИ-сервисы могут попасть под ограничения в России

В России могут ввести ограничения на использование зарубежных технологий искусственного интеллекта, передающих данные пользователей за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект Минцифры.
Документ опубликован для общественного обсуждения. В ведомстве уточнили, что его планируется ввести в действие с 1 сентября 2027 года.
Речь идет о так называемых трансграничных ИИ-технологиях. В проекте указано, что их работа может быть ограничена или полностью запрещена в случаях, которые определит российское законодательство.
Как пояснил юрист Кирилл Дьяков, к таким сервисам относятся ChatGPT, Claude и Gemini. По его словам, при их использовании данные пользователей, включая запросы и переписку, передаются разработчикам за пределы России.
В документе также предусмотрены требования к сервисам с большой аудиторией. Владельцы ИИ-платформ с ежедневной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны будут хранить информацию о пользователях на территории России не менее трех лет.
При этом, как отметил юрист, открытые модели, такие как Qwen и DeepSeek, могут использоваться внутри страны. Их можно развернуть на собственной инфраструктуре компаний или государственных организаций без передачи данных за рубеж.
Вместе с тем в законопроекте пока не уточняется, в каких именно случаях возможно введение запрета или ограничений на использование иностранных ИИ-сервисов.
