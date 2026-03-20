Жители Красноармейска во время боёв за город передавали армии России данные о нахождении танков и расчётов БПЛА ВСУ.
Об этом заявил командир штурмового отряда Александр Кофтунов, передаёт пресс-служба Министерства обороны.
«Встретили мирных жителей. Они нам содействие оказывали, говорили, где танки у них, расчёты БПЛА», — сообщил военный.
Ранее командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев заявил, что украинские подразделения размещали технику и пункты управления в школах, церквях и пожарных частях в Красноармейске.
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.