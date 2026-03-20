Кнутов: китайская супербомба может погрузить мир в средневековье

В Китае сообщили об испытании графитовой бомбы, названной в национальных СМИ «оружием, которое гасит города». Почему она получила такое прозвище, aif.ru объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Подобные бомбы уже есть у американцев, они их применяли в Югославии. При применении такой бомбы разбрасываются такие графитовые нити, которые замыкают провода между линиями электропередачи, вызывают замыкание трансформаторных подстанций. Это нелетальное оружие, направленное на энергетику», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что графитовые бомбы опасны для стран с развитой сетью производства электричества и развитой сетью передачи этого электричества с помощью воздушных линий.
«Если на территорию электростанции сбросить такую бомбу, значит, могут выйти из строя и генераторы, потребуется очень серьёзный ремонт, может быть, даже замена генераторов. Своего рода экономическое оружие. Такая бомба может использоваться для отключения генераторов, для отключения каких-то участков города, которые снабжаются электричеством, если потребуется высадка там десанта», — отметил он.
Возможности применения графитовых бомб и причиненного ими ущерба, как уточнил Кнутов, зависят от размеров страны.
«Если небольшая страна размерами с Болгарию, то несколько нескольких бомб хватит, чтобы на длительное время отправить ее в XIX век. В случае со страной с большой территорией такое невозможно», — добавил он.
Прямых разрушений и жертв не будет, но последствия быстро выйдут за пределы энергосистемы. Отключение электричества парализует транспорт, связь, больницы и водоснабжение. Фактически город теряет базовую инфраструктуру и фактически «откатывается» в прошлый век.
В китайских источниках отмечается, что графитовые бомбы могут применяться точечно, например, с помощью беспилотников. Пекин их рассматривает как инструмент давления, позволяющий обходиться без классических ударов и разрушений для вывода из строя инфраструктуры. Эксперты связывают новую разработку с островом Тайвань, которому ранее Китай предлагал в обмен на реинтеграцию стабильное энергоснабжение.