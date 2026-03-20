Скинуть Нетаньяху: в Израиле растет недовольство из-за войны с Ираном

В Израиле все больше несогласных с войной против Ирана. Политолог Перенджиев сказал, выйдут ли израильтяне на протесты.

Источник: Аргументы и факты

Внутри израильского общества растут протестные настроения, но пока израильтяне боятся выходить на улицы и требовать прекращения войны с Ираном. Об этом aif.ru заявил политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Накануне Иран нанес мощный ракетный удар по Тель-Авиву. Кадры с иранскими ракетами в небе появились в Сети. Корпус стражей исламской революции назвал эти удары местью за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Протестные настроения растут внутри израильского общества. Но я не думаю, что они проявят сейчас себя, потому что для их демонстрации нужно выходить на улицы, а израильтяне не настолько смелы, как иранцы, которые не боялись выходить на улицы Тегерана и показывать поддержку руководству Ирана», — сказал Перенджиев.

Политолог отметил, что Израиль и США делают ставку на раскол иранского общества, нанося удары по Тегерану и убивая представителей высшей власти, но получают обратный эффект.

«Даже во время ударов в Тегеране иранцы не разбегаются, не дрожат от страха, а продолжают свои выступления, там же в гуще событий находятся и представители иранской власти. А в Израиле люди боятся показывать протестные настроения по двум причинам: боятся ударов со стороны Ирана и боятся своей власти. Поэтому нет выступлений ни в поддержку, ни в противостояние израильской власти с требованием прекратить войну. Но думаю, что если не все, то многие против этого конфликта», — подчеркнул Перенджиев.