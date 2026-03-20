Конгрессвумен Луна считает, что Трампа пытались втянуть в войну против России

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка, штат Флорида) считает, что многие пытались втянуть президента США Дональда Трампа в войну против России под предлогом поддержки Украины.
«Столько людей пытались втянуть президента США в войну с Россией посредством Украины, а вместо этого он выбрал мир. Пусть будет известно, что сейчас циркулирует много дезинформации. Мир должен возобладать», — написала она в X. Законодатель также в другом сообщении выразила уверенность в том, что «между Россией и США по-прежнему идут переговоры о мире».
Луна 18 марта отметила, что в США идет скоординированная кампания с целью усиления напряженности в отношениях с Москвой. Тогда она также подчеркнула, что «действующая администрация [США] активно участвуют в переговорах с Россией о мире, никому не удастся помешать этому».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил «Известиям», что переговорный процесс России и Украины при посредничестве США сейчас на паузе. Он уточнил, что при этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы РФ и США.