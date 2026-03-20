Такер Карлсон: если Европа начнет воевать с Россией, она проиграет

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что у западных политиков нет шансов одержать победу над Россией, передает издание The Economist.

В интервью он выразил мнение, что европейские лидеры, включая Кира Стармера, Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона, отвлекают внимание от внутренних проблем, представляя Россию в качестве главного противника, что, отметил Карлсон, является проявлением обмана и предательства интересов собственных граждан.

Он также отметил, что даже в случае военного противостояния западные страны не смогут добиться победы над Россией.

Кроме того, он выразил скептическую оценку поставкам европейского вооружения Украине, указав, что считает такую поддержку неэффективной и не способной изменить ситуацию.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что европейские лидеры попросили Владимира Зеленского не допускать завершения конфликта с Россией еще «в течение полутора-двух лет».

