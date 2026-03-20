РСЗО «Град» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

Российские артиллеристы группировки «Центр» ударили по скоплению живой силы и пунктам управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.
Об этом сообщается в пресс-службе Министерства обороны.
«Было принято решение на огневое поражение с применением реактивной системы залпового огня “Град”, — уточнили в ведомстве.
Ранее бойцы армии России на Рубцовском направлении в зоне СВО ликвидировали трёх бразильских наёмников, воевавших за ВСУ.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.