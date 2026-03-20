Краевой Лесопожарный центр усилил парк техники к началу сезона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Автопарк краевого Лесопожарного центра пополнился двумя автомобилями УАЗ и двумя моторными лодками, которые поступили по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Технику будут использовать для патрулирования лесов по наземным и водным маршрутам, а также для доставки людей и средств к местам пожаров.
Один УАЗ направят в Енисейское авиаотделение, другой — в Ужурскую лесопожарную станцию. Лодки распределили в Енисейскую и Борскую станции.
Как пояснил начальник Енисейской лесопожарной станции Анатолий Степанов, новая лодка значительно сократит время прибытия к очагам на правом берегу Енисея: «Высокоскоростная лодка с мощным мотором рассчитана на пять мест. Раньше до самой дальней точки приходилось делать круг в 280 километров по земле. На лодке доплывём за два часа. Чем быстрее доберёмся, тем больше шансов справиться с огнём на малых площадях».
Весь транспорт оснащен спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Это позволяет в реальном времени отслеживать местоположение техники и контролировать выполнение задач. После открытия пожароопасного сезона машины и лодки начнут активно задействовать в работе.
Директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин отметил: «Продолжаем оснащать подразделения надёжной техникой. Этой весной ожидаем ещё семь грузовых автомобилей. Также расширяем сеть видеомониторинга: добавим 11 камер, всего их станет 181. Поступит 34 беспилотника. Это серьёзное подспорье в борьбе с огнём».
В регионе завершают подготовку к пожароопасному сезону-2026. Специалисты авиаотделений и лесопожарных станций прошли обучение. Технику подготовили после зимнего хранения. С жителями регулярно проводят разъяснительную работу по профилактике лесных пожаров.