США и Япония договорились об инвестициях в американскую энергетику на $73 млрд

Соединённые Штаты и Япония договорились об инвестициях в американскую энергетику на сумму $73 млрд, включая строительство малых модульных реакторов и объектов газовой генерации.

Об этом сказано в совместном заявлении Вашингтона и Токио, которое публикует Минторг США.

Так, по договорённости, GE Vernova Hitachi построит малые модульные реакторы в Теннесси и Алабаме. Сума объектов составит $40 млрд.

Кроме того, Токио и Вашингтон реализуют проекты газовой генерации в штате Пенсильвания на $17 млрд и в Техасе на $16 млрд.

