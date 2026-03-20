Лула да Силва заявил о неприемлемости подходов США во внешней политике

Лула да Силва призвал уважать суверенитет и территориальную целостность стран.

МЕХИКО, 20 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о неприемлемости подходов США во внешней политике и призвал уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

«Мы должны научиться уважать самоопределение народов и территориальную целостность стран. Нельзя, чтобы кто-то считал себя хозяином мира и решал: сегодня я заберу Гренландию, Панамский канал, Кубу или Венесуэлу», — сказал бразильский лидер в ходе выступления, которое показало правительство Бразилии в соцсетях.

Бразильский лидер отметил, что сам не поддерживает власти Ирана, однако такая позиция не может служить оправданием для вмешательства во внутренние дела государства.

«Миру нужны мир, образование и продовольствие, а не война», — добавил президент.

