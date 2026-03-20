Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О серии ударов в разных районах Тегерана сообщил журналист Al Jazeera

Утром в пятницу по Тегерану нанесли серию авиаударов. Об этом сообщил журналист телеканала Al Jazeera Али Хашем.

По его данным, атаки происходили в разных районах города и повторялись несколько раз. Зафиксированы удары в восточной части столицы, а также в центральных районах.

Корреспондент отметил, что после атак над городом был виден дым. Всего, по его оценке, произошло не менее четырех-пяти ударов.

Также сообщается о работе систем противовоздушной обороны, которые пытались перехватить угрозы.

Других подробностей о последствиях и возможных разрушениях на момент публикации не приводится.

