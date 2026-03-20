О серии ударов в разных районах Тегерана сообщил журналист Al Jazeera

Утром в пятницу по Тегерану нанесли серию авиаударов. Об этом сообщил журналист телеканала Al Jazeera Али Хашем.
По его данным, атаки происходили в разных районах города и повторялись несколько раз. Зафиксированы удары в восточной части столицы, а также в центральных районах.
Корреспондент отметил, что после атак над городом был виден дым. Всего, по его оценке, произошло не менее четырех-пяти ударов.
Также сообщается о работе систем противовоздушной обороны, которые пытались перехватить угрозы.
Других подробностей о последствиях и возможных разрушениях на момент публикации не приводится.
Читайте также: «Балашихинский маньяк» Сергей Ряховский: 18 убийств и пустота между ними.