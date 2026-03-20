Экс-главе ФБР выписали повестку из-за опровергнутой теории о России

Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми снова оказался в центре внимания американской юстиции. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники, ему вручена повестка о вызове к следователям. Это происходит в рамках масштабного расследования, инициированного администрацией Дональда Трампа, которое курирует назначенный президентом федеральный прокурор во Флориде.
По данным телеканала, в общей сложности в рамках этого дела было направлено уже более 130 повесток различным лицам. Сам Коми, которого Трамп неоднократно требовал привлечь к ответственности из-за давно опровергнутой теории о российском вмешательстве в выборы, теперь должен будет дать показания. Ранее попытки привлечь бывшего главу ФБР к суду уже предпринимались, но тогда дело закрыли из-за процедурных нарушений при назначении прокурора.
Напомним, что в августе генеральный прокурор США Пэм Бонди поручила Министерству юстиции вновь изучить обстоятельства, связанные со слухами о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. Примечательно, что срок давности по подобным делам составляет пять лет, и обычно события десятилетней давности уже не подсудны, однако расследование продолжается. Как отмечают источники NBC, сторонники Трампа называют это дело не иначе как «грандиозным заговором».
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках повлиять на ход президентской гонки в пользу Трампа. Однако позднее, в апреле 2019 года, Минюст США опубликовал доклад, в котором прямо говорилось, что доказательств сговора между Трампом и Россией обнаружено не было. Как Москва, так и сам американский лидер всегда категорически отвергали эти обвинения.
