«Кардинальные изменения». На Западе рассказали, чем Иран смог удивить США

Аналитик Крук: Трампа удивили атаки Ирана, хотя его о них давно предупреждали.

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент страны Дональд Трамп удивился атакам Ирана, хотя его еще давно предупреждали о таких возможностях, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«Я думаю, что в США происходят кардинальные изменения в психологии. Нарастает паника. Зачем Трамп ввязался в заведомо проигрышное дело? В этом уравнении есть нечто невидимое, некая структура из прошлого, способная принуждать людей к определенному поведению и загонять их в ловушку. Очевидно, что она существует и обладает огромной властью, но вопрос о том, кто на самом деле управляет судьбой Америки», — отметил он.

Вместе с тем Крук выразил недоумение по поводу реакции главы Белого дома на иранские контрудары.

«Дональд Трамп сказал, что его крайне удивили атаки Ирана на американские базы в арабских государствах Персидского залива. Это на самом деле его удивило? Ведь мы об этом предупреждали еще в начале двенадцатидневной войны в июне 2025 года — говорили, как отреагирует Иран и насколько разрушительными могут быть последствия для всего региона», — подчеркнул эксперт.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
